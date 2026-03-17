日本陸上連盟が17日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日）に出場する日本代表選手29人を発表した。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催第1弾として発表されたのは男子100mで東京世界陸上代表の桐生祥秀（30、日本生命）、守祐陽（大東文化大）の2人に加えて、高校生の清水空跳（17、星稜高）