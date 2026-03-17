トランプ大統領が要請している船舶護衛について、高市首相は参議院予算委員会で、法的に可能な範囲とした上で「精力的に検討している」と述べました。日本は艦船を派遣するのか、国会記者会館からフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。――政府としては艦船を派遣する気なのか？ある政府高官は「様々な選択肢があり得る」と話していて、実現可能な貢献策を慎重に検討しています。ただ、課題もあります。例えば、自衛