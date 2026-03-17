大阪市の集合住宅で火事があり、「カセットコンロをつけっぱなしにしていた」と住人が話しています。17日午前9時半ごろ、大阪市阿倍野区にある14階建ての集合住宅で、「大量の煙が出ている」と消防に通報がありました。目撃者は「爆発音が3回なって、ベランダの方から黒い煙が出ていた」と話しました。消防車など20台以上が出動し、火は約1時間40分後に消し止められましたが、火元の4階の一室が焼け、住人とみられる40代男性が重傷