最近、レバノン情勢は悪化を続けており、中国の第24陣のレバノン平和維持部隊はインドネシアの平和維持将兵に協力して、国連レバノン暫定軍（UNIFIL）司令部キャンプ周辺のパトロール道路の不発弾探知任務を遂行しました。 最近、インドネシアの平和維持将兵はキャンプ区の安全防御線を築くため、UNIFIL司令部にキャンプ区の周辺に安全パトロール道路を開設することを緊急申請しました。UNIFIL司令部は総合的に研究・判断した後、