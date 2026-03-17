歌手の浜崎あゆみさんは3月17日、自身のInstagramを更新。男性との密着ショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】浜崎あゆみ＆イケメン男性の密着ショット「気になりすぎて手つかん！」浜崎さんは「JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のビジュアルと思われる写真を投稿。目をつむった浜崎さんがイケメンな男性に抱きかかえられながら、剣を首元に当てられています。「貴方はわたしを傷付けられない」