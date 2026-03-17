杉谷拳士氏がマイアミ取材でまさかの再会「しっかり覚えていてくれて…」元日本ハムの杉谷拳士氏が16日（日本時間17日）、自身のSNSを更新。WBC準決勝が行われているマイアミの地で、かつてプロ野球で活躍した“大物”と再会したことを報告した。日本のファンからは「なになにこの素敵なハグ」「嬉しい出会いですね」と歓喜のコメントが相次いだ大柄な男性がギュッとハグした。杉谷氏が「マイアミでまさかの再会」として公開し