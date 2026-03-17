本拠地アンフィールドでの一戦だった。相手は、2026年のプレミアリーグで１勝もあげていない。前半に先制点もあげている。だが、リバプールは終了間際の被弾で白星を逃した。日本代表MFの遠藤航を欠くリバプールは、３月15日の第30節で、トッテナムと１−１で引き分けた。逃げ切りに失敗し、レジェンドOBのジェイミー・キャラガーはご立腹だ。英衛星放送『Sky Sports』で、「チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、リバプ