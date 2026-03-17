ボルシアMGでプレーする日本代表DFの高井幸大に、待望の復帰の兆しが見えてきた。クラブ公式サイトが３月17日、同選手の状況を伝えている。高井の欧州挑戦は、序盤から試練の連続だった。昨夏に川崎フロンターレからトッテナムへ移籍するも、開幕前に足底腱膜を負傷。出遅れが響き、公式戦はベンチ入り１試合のみに終わり、ピッチに立つことなく１月の移籍市場でドイツの古豪ボルシアMGへレンタル加入となった。新天地では徐