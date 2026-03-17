操舵室が大破した船。１７日午前、国交省の運輸安全委員会が転覆した船の状態などを調べました。 【写真を見る】【辺野古転覆】生徒ら２人死亡同志社国際高校「安全配慮抜けているところがあったか」波が大きくなりやすい状況『波浪注意報』把握のうえ船長と引率教員の相談で出航と説明 事故があったのは、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合です。 １６日午前１０時すぎ、２隻の船「平