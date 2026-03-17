アイドルグループ・乃木坂46の弓木奈於が、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の中面に登場する。【写真】かわいすぎる！ボブめんの初グラビア4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。今回弓木は、「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を行った。お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿など、何気ない日常のひと