俳優の田中要次（62）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。木村拓哉の驚くべき舞台裏を明かした。田中と言えば、やはり2001年放送の月9ドラマ「HERO」が印象的。主演の木村拓哉が型破りの検察官役を演じ、その後続編でも盛り上がった。そのドラマの本番直前のこと。田中は「スタジオに入る前の、前室。（木村は）あそこに割といて。主演でいっぱいセリフもあるだろうに、ずっとみんなとコミュニ