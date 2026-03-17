中部電力浜岡原発。左から3号機と4号機＝1月、静岡県御前崎市中部電力浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正で、2020年ごろに寄せられた内部通報への対処の詳細が17日、関係者への取材で分かった。原子力土建部は当時「合理的な説明がつく」と不正を否定し、通報窓口の担当部署はこの主張を優先する形で処理。通報が生かされないまま、経営陣に重要な情報と認識させる対応も取られず、不正が見逃された。中部電は取材に「事実の