お笑い芸人のキンタロー。（44）が17日、自身のXを更新。マスクのLサイズが店頭になかなかないことを嘆いた。キンタロー。は「お願いです！！切実です！！マスク『Lサイズ』もっと置いてください！」と懇願。「3件目でようやくあった。残り1個！！！」とようやくゲットできたことを明かした。「顔デカの苦悩」と自虐しつつ、「セブンさんありがとう」とコンビニに感謝の思いを伝えた。「大体すべてこの街はMサイズ」と続け、