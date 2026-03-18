住宅設備大手のLIXILは、浄水栓に使用するカートリッジについて、非純正の互換品や模倣品に注意するよう呼びかけています。背景には、大手通販サイトなどで純正品と互換性があるとうたう製品の流通が増えている現状があります。実際、同社が実施した性能調査では、調査対象となった互換カートリッジのすべてが浄水能力の基準を満たしていないという結果が公表されています。大手通販サイトで広がる“互換品”の流通近年、大手通販