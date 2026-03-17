◆オープン戦ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（４９）は１７日の阪神戦後、侍ジャパンの一員としてＷＢＣに初出場した種市篤暉投手（２７）が１８日の阪神戦（ＺＯＺＯ）でチームに合流すると明かした。「あした（１８日）来ると思う。そこでちゃんと話をして、そこから（今後の）スケジュールが決まると思う。体調を見ながらだとは思います」と指揮官。種市と面談をしてから、登板スケジュ