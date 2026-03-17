シャープは、2026年3月16日、大阪市・堺筋本町に本社を移転し、内部の様子を一部公開した。2016年に、大阪市阿倍野区西田辺から、堺市匠町に移転して以来、10年ぶりの本社移転となる。これまでの本社は、臨海エリアのグリーンフロント堺のなかにあり、通勤には、最寄りの駅から公共バスを利用して、20分以上かかったり、自動車で通勤している社員が多かったりしたが、新本社は、Osaka Metro堺筋本町駅の11番出入口の目の前にあり、