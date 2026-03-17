◆オープン戦ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯ）阪神・藤川球児監督が、前日１６日に帰国したＷＢＣ出場組を即スタメンで起用した理由を説明した。「止まっているような場面ではない。ＷＢＣという大きな大会かもしれないですけど、ある意味でいうと、そこからすぐにスタートさせなければ止まってしまう、と。成長も止まるので。彼らは最初から普通に出られる準備がありましたので」森下が「３番・ＤＨ」、佐藤が「４番