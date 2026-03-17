【モデルプレス＝2026/03/17】女優の上野樹里が3月17日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ハイトーンのショートヘア姿を公開し、注目を集めている。【写真】39歳月9女優「新鮮で可愛すぎる」衝撃のオン眉ビジュ変ショット◆上野樹里、台湾でのオン眉ハイトーンショート姿公開上野は、台湾の街並みやグルメ、電車などで撮影した写真や動画を複数枚続けて更新。現地の店舗前でのセルフィーでは、以前の落ち着いた髪色から