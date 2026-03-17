【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香が3月16日、自身のInstagramを更新。4月1日にリリースされるグループの20thシングル表題曲「劇薬中毒」をイメージしたセルフネイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳イコラブ人気メンバー「上手すぎてびっくり」“プロ級”セルフネイル◆佐々木舞香「衣装の雰囲気に合わせた」セルフネイル披露佐々木は「劇薬中毒