岩場に釣り…「友人が見つからない」 肝付町の海上で17日朝、うつ伏せの状態で男性が浮いているのが見つかりました。その後、男性は死亡が確認されました。 肝付警察署によりますと、17日午前5時40分ごろ、鹿児島県肝付町北方の岩場に釣りに来ていた人から、「友人の釣り道具と携帯電話があるが、友人が見つからない」と警察に通報がありました。うつ伏せの状態で浮いている男性を発見 警察と消防で捜索したところ、捜索に協力