鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。来年度、課長級以上に占める女性職員の割合は16%を超え、過去最高となります。 県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。 来年度、課長級以上に占める女性職員の割合は今年度より4人多い73人で、16.1%と過去最高を更新します。 ただ、今年度は15.3%にとどまり、目標にしていた16%には届きませんでした。 目標に届かなかった要因につい