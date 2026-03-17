産地不正表示問題…鹿屋市と枕崎市が立ち入り調査 鹿児島県指宿市の水迫畜産が、牛肉の産地などを不正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品としていた鹿屋市と枕崎市は17日、水迫畜産の加工場を立ち入り調査しました。 （記者）「鹿屋市と枕崎市の職員が工場に到着しました。これから立ち入り調査が行なわれます」 この問題は、水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、牛肉の産地や種類を不正に表示していたもので