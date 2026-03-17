香川銀行本店 中東情勢緊迫化の影響を受けている事業者の資金需要に応えるため、高松市に本社がある金融持ち株会社・トモニホールディングスが16日、緊急特別融資の取り扱いを始めました。 トモニホールディングスグループの香川銀行（高松市本店）と徳島大正銀行（徳島市本店）の本支店で、緊急特別融資を受け付けます。 融資金額は1億円以内、融資期間は10年以内で、2027年3月31日まで取り扱います