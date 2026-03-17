メインシナリオ・・・9日の安値1.3526カナダドル（以後、単位省略）を起点とする短期の上昇トレンドを形成しており、3日の高値1.3753から9日の安値1.3526までの下げをほぼ帳消しにしている。一目均衡表の雲の上限の1.3749を上抜き、3日の高値1.3753も上抜けば、1月22日の高値1.3845を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、1月16日の高値1.3929が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、下がった場合は、一目均衡表