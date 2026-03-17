メインシナリオ…3月11日に113円台に乗せた後は、高値圏で振幅している。一目均衡表の転換線にサポートされて、上値を追う展開となりそうだ。その場合、113円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、3月11日の高値113.63、114円の節目、115円の節目、116円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の112.01、基準線の110.83、110円の節目、3月3日の安値109.53、2月23日の安値1