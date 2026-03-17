原作は話題のミステリーNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、仲野太賀（33）が演じる主人公・小一郎と相思相愛の仲だった直を好演した白石聖（27）の大河明け第1作が決まった。7月から始まる日本テレビの夏ドラマ。山田涼介（32）とダブル主演する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】大胆すぎる…白い“生肌”あらわな「白石聖」「豊臣兄弟！」によって一躍人気が高まった白石。山田とダブル主演する