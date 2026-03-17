日本時間の3月14日からワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝トーナメントが始まった。侍ジャパンは残念ながら準々決勝で敗れたものの、18日の決勝戦まで連日手に汗を握る熱戦が繰り広げられるが、試合の重要局面では、三塁コーチの咄嗟の判断が勝敗を分けることが少なくない。ファンの記憶に残る伝説の三塁コーチを振り返ってみよう。【久保田龍雄／ライター】【写真】平成を彩った異色の野球人たちの肖像目線の下に