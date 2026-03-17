第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝のベネズエラ戦に逆転負け。初の決勝進出を逃しベスト4敗退となったが、イタリアらしいお洒落ぶりにも注目が集まった。イタリアは1次ラウンドで米国を撃破するなど5連勝で準決勝を迎え、ダークホースとして注目を集めた。本塁打を放った選手がベンチでエスプレッソを飲み干す“本塁打セレブレーション”も話題となった。