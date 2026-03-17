WBCを戦った巨人・大勢投手が17日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れた。キャッチボールなどで汗を流し「メジャーの人たちだったり、NPBトップレベルの人たちとやらしていただいて、まだ感覚として残ってるんで、その雰囲気のまま練習したいなと思ったんで来たのが一番大きいですかね」と休日返上で体を動かした理由を語った。大勢は1次ラウンドで2試合に登板したが計2回2失点。ベネズエラとの準々決勝では登板がなく「自分の中