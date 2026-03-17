テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。お団子ヘアーのモノクロワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近は結いたヘアスタイルにはまっております」とつづり始めた。「なんだか背筋も伸びる気がするのです。この日はお団子でした」とお団子ヘアーのモノクロワンピースショットを投稿した。ネットでは「めっ