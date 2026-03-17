ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。デコルテ強調のオフショルダーコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「早くお花見したいな」とつづった。写真では、デコルテが強調されたブルーのオフショルダーニットコーデショットを投稿した。ネットでは「可愛すぎる！」「めちゃくちゃ素敵」「魅力満載」「デコルテキレイ」などの声が上がった。