日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして参加したダルビッシュ有投手が日本時間17日、自身のSNSを更新。敗退したチームへの思いをつづりました。ダルビッシュ投手は今回、自身のXの投稿にて「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約1か月間本当にお疲れさまでした」と書き出し、ねぎらいの言葉をつづります。続けて「選手は凄いプレッシャー、難しいスケジュールの中、優勝を