日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が17日、放送された。気象予報士の蓬莱大介氏が出演し、今月27日をもって番組を卒業すると発表した。番組の終盤、司会のフリーアナ宮根誠司が「ここで蓬莱さんから番組をご覧の皆さんにご報告」と話題を向けられると、蓬莱氏は「『ミヤネ屋』という番組が9月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く、3月27日でこの番組を離れることとなりました」と話した。宮