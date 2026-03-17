3月17日、B2西地区のバンビシャス奈良は、日本体育大学4年生の石川響太郎が特別指定選手としてチームに加入することを発表した。 宮崎県出身の石川は180センチ81キロの左利きシューティングガード。地元の県立小林高校から日本体育大に進学すると、1年次から強豪チームの主力として活躍。2024年には三遠ネオフェニックスに練習生として参加し、2025年の世界大学バスケットボール選手権（WUBS