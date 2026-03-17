バトンズは４月２１日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して３１万株の公募と３５万２５００株の売り出し、需要状況に応じて９万９３００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は４月１３日。同社はＭ＆Ａ総合プラットフォーム「ＢＡＴＯＮＺ」の企画・開発・運用を行う。主幹事は大和証券。 出所：MINKABU PRESS