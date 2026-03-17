Novel Coreの新曲「名前」が、5月22日より全国公開される映画『名無し』の主題歌に起用された。 （関連：Novel Core「命ある限り、マイクを置くことはありません」仲間と作ったアイデアの遊園地『BRAIN LAND』） Novel Coreにとって初となる映画主題歌となる本楽曲は、本映画のために書き下ろしで制作された楽曲で、作品の世界観に寄り添いながら、その物語を音楽で彩る一曲となっている。 映画『名無し』の原作は、佐