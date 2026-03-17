清水エスパルスは17日、昨年4月20日のJ1第11節・アビスパ福岡戦で確認されたチケットの不正転売行為について、逮捕された該当者1名に無期限入場禁止処分を科したことを発表した。当該期間中に開催されるアウェイゲームも入場禁止となる。クラブは同試合でのチケット不正転売行為の確認後、清水警察署に相談。以降の捜査に協力していた。そして先月12日、当該事案が「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正