任天堂直営オフィシャルストアの公式X(@N_Officialstore)が16日、京都サンガF.C.の「百年構想リーグオーセンティックユニフォーム 1st」を、同日から任天堂の直営オフィシャルストア「Nintendo KYOTO」で販売することを告知した。任天堂は京都のトップスポンサー。今季のユニフォームは、同社のゲームキャラクターである「ピクミン」が特別にデザインされたものとなっている。ユーザーからは「京都のスポンサーが強すぎる」