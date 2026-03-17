乃木坂46・川粼桜の1st写真集『エチュード』が4月14日に発売される。発売を目前に控え、写真集公式Xは連日、先行カットやカウントダウン動画を投下し、タイムラインを熱狂させている。その中から、オフショット動画「もしも川粼桜が彼女だったら」シリーズをピックアップ。さらに、撮影後に”私服”でパリを満喫している川粼とデート気分を味わえるオフショットを紹介。 【動画】川粼