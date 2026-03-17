Ｍマート [東証Ｇ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比25.5％増の6.3億円になり、27年1月期も前期比9.0％増の6.9億円に伸びを見込み、11期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、10期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は13円とし、7月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は4.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(