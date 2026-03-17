コンフォリア・レジデンシャル投資法人 [東証Ｒ] が3月17日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比2.3％増の49.7億円になり、26年7月期も前期比3.3％増の51.4億円に伸びを見込み、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を6105円→6115円(前の期は5957円)に増額し、今期は2063円にする方針とした。 株探ニュース