アドバンス・レジデンス投資法人 [東証Ｒ] が3月17日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比0.9％増の92.1億円になったが、26年7月期は前期比8.8％減の84.1億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3170円→3220円(前の期は3192円)に増額し、今期は3162円にする方針とした。 株探ニュース