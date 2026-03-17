リンクをコピーする

日経平均株価 始値54286.26 高値54388.43 安値53482.59 大引け53700.39(前日比 -50.76 、 -0.09％ ) 売買高21億5363万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆1302億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日続落、中東リスクにらみで後場下げ転換 ２．ホルムズ海峡封鎖巡る悲観後退 ３．原油高一服