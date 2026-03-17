野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日（日本時間18日）、アメリカとベネズエラの決勝戦が行われる。大会前は前回王者の日本を始め、ドミニカ共和国なども優勝候補と見られていたが、快進撃のベネズエラが頂上決戦へと駒を進めた。米メディア『The Athletic』は、総合力ではアメリカが上回るとしながら、勝敗は僅差になる可能性が高いと予想している。 ■「アメリカがほぼ全