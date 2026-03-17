ファイターズ２軍本拠地の北海道内移転を巡り、事実上３つの都市に候補を絞っていることが３月１６日にわかりました。一夜明けて、各所の期成会ではこんな声が聞かれました。恵庭は、市民・地元企業の熱意やアクセスの良さが評価されたのではないかということです。ＳＮＳや野球イベントを活用してＰＲを続けたいということです。苫小牧は胆振日高が一丸となって誘致しており、開幕戦の日にはパブリックビューイングを