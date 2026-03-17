日本時間3月5日に開幕したWBC(ワールドベースボールクラシック)も残り一戦で世界一が決まります。準決勝で散ったドミニカ共和国とイタリアも今大会で存在感を示しました。ドミニカ共和国はフアン・ソト選手やブラディミール・ゲレーロJr.選手など強打者ひしめく打線で構成。準決勝のアメリカ戦で2回裏、ジュニア・カミネロ選手が自身3本目となるソロホームランを放ち、これが今大会チーム15本目のホームラン、2009年にメキシコ代表