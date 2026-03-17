WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した、野球日本代表の村上宗隆選手が17日までに自身のインスタグラムを更新。大会の振り返りと周囲への感謝を記しました。円陣で声出しをする写真や、大谷翔平選手とグータッチを交わす写真を投稿した村上選手。そして「何もチームの力になれず申し訳ございません。成長あるのみです」と悔しさをにじませました。そしてファンやチームメート、スタッフなどに感謝し、「TEAM JAPA