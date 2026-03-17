読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」が１７日放送され、名物お天気キャスターの蓬莱大介氏が番組卒業を発表した。ＭＣの宮根誠司から促される形で、「ミヤネ屋という番組が９月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く３月２７日でこの番組を離れることになりました」と生報告。２０１１年から同番組のお天気コーナーを担当してきたが、「宮根さんとの打ち合わせなしの、掛け合いの天気予報を１５年させてもらいました。