読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」が１７日放送され、名物お天気キャスターの蓬莱大介氏が番組卒業を発表した。ＭＣの宮根誠司から促される形で、「ミヤネ屋という番組が９月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く３月２７日でこの番組を離れることになりました」と生報告。２０１１年から同番組のお天気コーナーを担当してきたが、「宮根さんとの打ち合わせなしの、掛け合いの天気予報を１５年させてもらいました。
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