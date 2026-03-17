「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手が、チームに合流した。準々決勝のベネズエラ戦では決勝３ランを浴び、敗戦投手にもなった。メンタル面を含めて状態が懸念されていたが、「野球がしたい。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と気持ちをグラウンドにぶつけた。ＳＮＳでは誹謗中傷も浴びたことに「自分のことは自分でしか守れない。