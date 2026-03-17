名古屋市で開花した標本木のソメイヨシノ＝17日午後名古屋地方気象台は17日、名古屋市で桜（ソメイヨシノ）の開花を観測したと発表した。平年より7日早く、昨年より9日早い。1953年の統計開始以降、89年、90年、2021年、23年と並び最も早い。17日午後、同気象台（名古屋市千種区）の敷地内にある標本木に5輪以上の花が咲いているのを職員が確認した。通常は1週間〜10日で満開になるという。